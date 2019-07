I fatti del giorno – Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: persi 177 miliardi di dollari in 5 anni sotto presidenza Bouteflika - Le riserve algerine sono diminuite a fine aprile a 72 miliardi di dollari per colpa della politica del regime dell'ex presidente Abdelaziz Bouteflika. Secondo le cifre del ministro delle Finanze, Mohamed Loukal, citate dal quotidiano "Echorouk", il sistema di governo corrotto nel paese nordafricano ha provocato perdite all'Algeria per 177 miliardi di dollari in cinque anni, se si contano i risparmi del fondo per controllare le entrate che si sono esaurite bruscamente. Il ministro delle Finanze, Loukal, ha dichiarato in un'intervista all’agenzia di stampa algerina statale “Aps” che il livello delle riserve valutarie ha raggiunto i 72,6 miliardi di dollari alla fine dello scorso aprile, scendendo da 79,88 miliardi di dollari alla fine del 2018: il che significa che l'Algeria ha perso oltre 7 miliardi nei primi quattro mesi di quell'anno. (Res)