I fatti del giorno - America Latina

- Venezuela: Osa si riunisce domani per discutere situazione diritti umani nel paese - Il consiglio permanente dell’Organizzazione degli stati americani (Osa) si riunirà domani, 17 luglio, a Washington per discutere delle situazione dei diritti umani in Venezuela. Lo riferisce un comunicato dell’organismo panamericano, secondo cui alla riunione parteciperanno, tra gli altri, rappresentanti di Amnesty International e Human Rights Watch. L’incontro segue la pubblicazione, lo scorso 5 luglio, dell’informativa sui diritti umani nel paese da parte dell'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet. (segue) (Res)