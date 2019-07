I fatti del giorno - America Latina (2)

- Colombia: ministro Esteri esprime preoccupazione per presunti legami Eln con governo venezuelano - Il ministro degli Esteri colombiano, Carlos Holmes Trujillo, ha ribadito la sua preoccupazione per i presunti legami tra il governo del presidente venezuelano Nicolas Maduro e l’Esercito di liberazione nazionale (Eln), il gruppo armato al momento più potente in Colombia. Trujillo si è riunito ieri a Washington con l’inviato speciale degli Stati Uniti per il Venezuela, Elliot Abrams, e con il sottosegretario per il finanziamento del terrorismo del Dipartimento del Tesoro Usa, Marshall Billingslea, con i quali ha discusso della crisi nella regione. Uno dei temi al centro dell’incontro, riferisce un comunicato del governo colombiano, è stato il rapporto pubblicato dall’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, “che dà conto di presunte gravi violazioni da parte del regime di Maduro e della gravità della crisi umanitaria”. Crisi che “provoca un flusso crescente di migranti, e che rappresenta una grande sfida per la Colombia”. Il ministro colombiano ha inoltre ribadito la posizione della Colombia e del Gruppo di Lima rispetto alla situazione nel paese, garantendo che “si continuerà a lavorare per creare le condizioni che permettano al popolo del Venezuela di vivere in democrazia e libertà”. (segue) (Res)