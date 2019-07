I fatti del giorno - America Latina (3)

- WikiLeaks: governo britannico, Assange non sarà estradato verso paesi in cui vige pena di morte - Il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, non sarà estradato verso paesi in cui vige la pea di morte. Lo ha detto ieri il ministro britannico per le Americhe e l’Europa, Alan Duncan, durante la sua visita ufficiale in Ecuador. “Una condizione fondamentale dell’accordo che abbiamo preso è quella di non permettere l’estradizione in paesi in cui potrebbe essere condannato alla pena capitale. Questa garanzia resta fermamente in piedi”, ha detto il ministro parlando in conferenza stampa a Quito. (segue) (Res)