I fatti del giorno - America Latina (4)

- Venezuela: Gruppo di Lima si riunisce il 23 luglio per discutere situazione nel paese - I ministri degli Esteri dei paesi che compongono il Gruppo di Lima, blocco di paesi americani nato nel 2017 critici nei confronti di Maduro, si riunirà a Buenos Aires il prossimo 23 luglio per discutere della situazione in Venezuela. Lo scrive il quotidiano “El Universal”. L’incontro segue la pubblicazione, lo scorso 5 luglio, dell’informativa sui diritti umani nel paese da parte dell'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet. Il rapporto è frutto di una visita di tre giorni nel paese condotta a metà giugno. Un testo in cui si elencano una lunga serie di mancanze e violazioni compiute da Caracas e che ha ricevuto severe critiche da diversi esponenti del governo Maduro. Poco dopo la diffusione alla stampa, il ministero degli Esteri aveva inviato all'ufficio di Ginevra un documento con 70 commenti con relativa richiesta di precisazioni. Parole molto dure sono quelle che lo stesso presidnete Nicolas Maduro ha usato nella lettera che ha inviato a Bachelet per ottenere una "immediata rettifica e correzione dei gravi errori" contenuti nel rapporto. Un documento che si presenta come "un pericoloso precedente" per un intervento straniero nel Venezuela e "si allinea in modo disdicevole al racconto mediatico e politico imposto da Washington". (segue) (Res)