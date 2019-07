I fatti del giorno - America Latina (5)

- Nepal-Venezuela: figlio di Maduro incontra Dahal e altri dirigenti comunisti a Katmandu - Pushpa Kamal Dahal, copresidente del Partito comunista del Nepal (Ncp) al governo nel paese, ha ricevuto ieri a Katmandu una delegazione venezuelana guidata da Nicolas Ernesto Maduro Guerra, figlio del presidente del Venezuela Nicolas Maduro, capo del Corpo degli ispettori speciali della presidenza, coordinatore della Scuola nazionale di cinema e membro dell’Assemblea costituente, uno dei componenti della famiglia Maduro colpiti dalle sanzioni statunitensi. Nicolasito, come viene chiamato, è stato invitato dall’ala giovanile (Yuva Sangh) del Partito comunista del Nepal, che a sua volta ha inviato una delegazione in Venezuela il mese scorso. Il leader dell’associazione giovanile nepalese, Ram Prasad Sapkota, ha spiegato che si tratta di uno scambio di visite ordinario e che il governo non è coinvolto. Anche il ministero degli Esteri nepalese ha confermato che non si tratta di una visita ufficiale. (Res)