Ungheria: ministro Giustizia denuncia "caccia alle streghe" contro sistema giudiziario (2)

- Il rapporto Sargentini, approvato dal Parlamento europeo il 12 settembre a Strasburgo, esprime forti preoccupazioni sullo stato di diritto in Ungheria. Il capogruppo parlamentare del Fidesz, Mate Kocsis, ha detto che l'attuale progetto di risoluzione chiede al governo ungherese di opporsi al ricatto dell'Ue e respingere le false accuse contro Budapest espresse in tale relazione. Secondo Kocsis, il governo dovrebbe opporsi su tutti i fronti anche attraverso vie legali a livello europeo. Il premier ungherese Viktor Orban aveva detto già il 14 settembre di aspettarsi un serio dibattito legale sulla decisione del parlamento Ue di sanzionare Budapest in base alla relazione. Il governo magiaro la settimana successiva ha deciso di esporre un ricorso contro la risoluzione del Parlamento Ue. (segue) (Vap)