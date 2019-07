Ungheria: ministro Giustizia denuncia "caccia alle streghe" contro sistema giudiziario (4)

- La pronuncia favorevole al rapporto Sargentini sull'Ungheria permetterà l'applicazione dell'articolo 7 del Trattato di Lisbona, che contiene misure sanzionatorie compresa la sospensione del diritto di voto in seno al Consiglio Ue per i rappresentanti di Budapest. Difficilmente si potrà comunque arrivare ad una soluzione del genere, dal momento che tale procedura dovrà essere approvata dalla maggioranza di 23 paesi membri dell'esecutivo europeo, uno scenario al momento piuttosto improbabile. Il voto del Parlamento Ue assume però, carattere simbolico, vista la discussione che si è tenuta a Strasburgo precedentemente, compreso un duro intervento del premier ungherese Viktor Orban, considerato il principale responsabile delle politiche di Budapest e del presunto deterioramento dei valori democratici nel Paese. Indubbiamente la votazione odierna apre nuovi scenari nei rapporti fra l'esecutivo magiaro e le istituzioni dell'Unione europea, con il rischio di accentuare ancora di più lo scontro su temi sensibili come le politiche migratorie. Al contempo, la mozione che colpisce l'Ungheria potrebbe rendere più sensibile l'isolamento di Orban e del suo governo nel contesto dell'Ue, persino rispetto al resto del Gruppo di Visegrad (Repubblica Ceca, Polonia e Slovacchia-V4). (Vap)