Cina: investimenti diretti non finanziari in uscita in crescita dello 0,1 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti non finanziari in uscita della Cina in 151 paesi e regioni ammontava a 346,8 miliardi di yuan (circa 50,4 miliardi di dollari) nel primo semestre, in crescita dello 0,1 per cento su base annua, secondo il ministero del Commercio cinese (Moc). Solo a giugno, il tasso è cresciuto del 6,3 per cento su base annua a 63,7 miliardi di yuan (9,2 miliardi di dollari). "La cooperazione sugli investimenti diretti non finanziari in uscita ha mantenuto uno sviluppo costante e sano nei primi sei mesi", ha detto Han Yong, funzionario del Moc. Durante il periodo, le compagnie cinesi hanno aggiunto investimenti per un totale di 6,8 miliardi di dollari in 51 paesi lungo la Belt and Road (Bri, Nuova via della seta), pari al 12,6 per cento del totale. La struttura degli investimenti in uscita ha continuato a migliorare, con investimenti principalmente in settori come leasing e servizi alle imprese, produzione e vendita al dettaglio nonché informazioni e tecnologia, secondo il ministero. (segue) (Cip)