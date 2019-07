Roma: stretta Cc su "traffico anabolizzanti", 4 persone arrestate e 44 denunciate. Circa 20mila pasticche e fiale sequestrate

- Nell'ambito dei quotidiani servizi di controllo lungo le strade della Capitale, i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma si sono imbattuti in alcuni personal trainer e appassionati di body building trovati in possesso di sostanze dopanti. Nel corso delle attività per approfondire tale fenomeno, portate avanti dallo scorso novembre 2018, i carabinieri hanno incentrato i controlli in prossimità delle palestre della Capitale, dove sono stati eseguiti accertamenti e verifiche a bordo delle auto di persone legate agli ambienti del bodybuilding. Sino ad ora in manette sono finite 4 persone, tra cui anche un ingegnere informatico appassionato di body building, tutte accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze anabolizzanti e steroidee di genere vietato, alcune delle quali utilizzate anche come "precursori" nei processi di produzione di droghe sintetiche quali anfetamine ed ecstasy, e sottoposti a sequestro circa 15mila euro di proventi illeciti. Denunciati anche 44 giovani, la maggior parte dei quali personal trainer, per detenzione illecita di anabolizzanti (art.73 D.P.R. 309/90), ricettazione (art. 648 c.p.) e utilizzo di farmaci al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (art. 586 bis c.p.), poiché sorpresi in possesso di ormoni e sostanze dopanti – anche di uso veterinario e in parte non reperibili sul mercato libero – che assumevano e/o cedevano illecitamente a terzi, senza alcuna prescrizione medica e con gravi rischi per la salute, al fine di migliorare le performance sportive. (segue) (Rer)