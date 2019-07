Roma: stretta Cc su "traffico anabolizzanti", 4 persone arrestate e 44 denunciate. Circa 20mila pasticche e fiale sequestrate (2)

- In un caso, una 46enne romana, personal trainer in varie palestre della città, è stata anche denunciata per esercizio abusivo della professione medica poiché sottoscriveva certificati a giovani clienti conosciuti in palestra, senza avere alcun titolo, prescrivendo anche regimi dietetici personalizzati. Nel corso delle perquisizioni, i carabinieri hanno sequestrato complessivamente oltre 10.400 pasticche e circa 8.000 fiale tra nandrolone ed efedrina, rientranti pienamente nel novero delle sostanze stupefacenti, nonché stanazololo, ormoni della crescita, e vari farmaci anche di uso comune, quali: insulina, assunta dai bodybuilder in associazione agli steroidi e ai farmaci anabolizzanti poiché consente all'atleta di recuperare in poco tempo le energie spese durante un lungo allenamento e preserva le masse muscolari impedendone la disgregazione dall'eccessiva stimolazione sottesa alle sostanze dopanti; diuretici, assunti per facilitare l'eliminazione di acqua e sali dall'organismo e conferire ai muscoli un aspetto più denso e definito, ma anche per eludere i controlli antidoping o perdere peso; ansiolitici ( benzodiazepine), utilizzati per prevenire gli sbalzi di umore dovuti al consumo smodato di eccitanti per sostenere allenamenti intensivi e prolungati, creano dipendenza e assuefazione fisica e psichica; tiroidei, rivolti al trattamento dell'obesità e delle disfunzioni tiroidee, vengono utilizzati per accelerare il consumo di calorie da parte dell’organismo; broncodilatatori ( Clenbuterolo), assunti prima di una competizione per limitare la perdita di massa muscolare e migliorare la definizione; gonadotropina corionica, destinata a stimolare l’ovulazione nelle donne, viene assunta per proteggersi dagli effetti collaterali scatenati dagli anabolizzanti; glutatione, normalmente destinato a proteggere fegato, reni e sistema nervoso dagli effetti collaterali della chemioterapia, viene assunto per prevenire i possibili danni derivanti da un'eccessiva concentrazione di sostanze tossiche nel fegato. (Rer)