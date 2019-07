Burkina Faso: al via dialogo nazionale promosso dal presidente Kaboré

- È iniziato in Burkina Faso il dialogo fra le parti politiche al fine di discutere di questioni di interesse nazionale. Il dialogo, riferisce la stampa locale, proseguirà fino al 22 luglio ed è presieduto dal presidente Roch Marc Christian Kaboré, che ha espresso la sua volontà di porre "la questione del potere sul fondo" per concentrarsi invece "sulla coesione e l'unità dello stato". Nel suo discorso di apertura, tenuto ieri, il presidente del Burkina Faso ha ascoltato i partiti politici, di maggioranza e opposizione, in modo che possano dare "il loro contributo" alla gestione del paese. Durante questa settimana di scambi verranno affrontate diverse questioni delicate, tra cui la questione del diritto di voto della diaspora burkinabé alle prossime elezioni presidenziali del 2020, ma anche "il particolare contesto di sicurezza" che circonda il voto. Il presidente Kaboré ha ribadito la sua "volontà di tenere elezioni libere, democratiche e trasparenti in tutto il paese e all'estero". Secondo l'analista burkinabé Abdoul Karim Saidou, molte di queste questioni sono già state oggetto di consultazioni senza portare finora a riforme concrete. (Res)