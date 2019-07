Formazione: Città metropolitana Roma, avviata collaborazione con l'Albania. Zotta: "Favoriamo scambio conoscenze per sviluppo settore turistico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avviare una collaborazione con l'Albania per confrontare e migliorare le politiche e gli interventi volti a favorire l'internazionalizzazione dell'istruzione e della formazione professionale. Con questo obiettivo nei giorni scorsi una rappresentanza di Città metropolitana di Roma Capitale si è recata in Albania. A guidare la delegazione il dirigente del servizio Formazione professionale della Città metropolitana di Roma Capitale, Antonio Capitani, la presidente del consiglio di amministrazione di Capitale Lavoro, Antonella Gobbo, i direttori dei Centri di formazione professionale alberghiera di Castelfusano e Marino e altri esperti nella formazione professionale hanno incontrato le autorità della città di Tirana e dell'Agenzia nazionale albanese per la Formazione professionale. Durante la visita, la delegazione ha visitato gli istituti alberghieri delle città di Lezha e Shkodra, a nord di Tirana, recentemente restaurati, e di ristoranti e strutture alberghiere, possibili partner negli scambi formativi. (segue) (Com)