Formazione: Città metropolitana Roma, avviata collaborazione con l'Albania. Zotta: "Favoriamo scambio conoscenze per sviluppo settore turistico" (2)

- "La collaborazione con l'Albania, paese in crescita soprattutto nel settore turistico-alberghiero, di grande importanza per entrambi i paesi – dichiara il vice sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Teresa Maria Zotta - è occasione per ampliare le opportunità di mobilità internazionale e offrire agli studenti dei nostri Centri la possibilità di vivere momenti di studio, di formazione on the job e di scambio tra i due paesi". L'iniziativa si aggiunge al progetto già avviato a marzo tra Città metropolitana e Albania, "Art.2 - solidarity makes me beautiful", che ha consentito agli allievi degli istituti di Istruzione e Formazione professionale albanesi di partecipare al service learning promosso e organizzato dalla Città metropolitana di Roma Capitale, con il supporto di Capitale Lavoro e il finanziamento del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. "L'Unione Europea da sempre sollecita lo sviluppo di interventi a favore della mobilità internazionale e degli scambi con aziende e scuole di altri paesi. Auspichiamo che da questo primo, costruttivo incontro nasca una collaborazione proficua e a lungo termine tra Italia e Albania", prosegue Zotta. "La mobilità transnazionale e l'internazionalizzazione della formazione professionale sono obiettivi cui la Città Metropolitana non può prescindere, ed è nostro dovere dunque favorirle. Molti sono i possibili progetti da realizzare insieme, a partire da quelli riguardanti apprendistato e formazione", conclude. Nel corso dell'incontro Città Metropolitana ha presentato ai partner albanesi anche progetti europei da realizzare insieme, con un occhio di riguardo all'apprendistato e alla formazione sul luogo di lavoro, anche in mobilità. (Com)