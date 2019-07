Aerospazio: Leonardo celebra 50 anni sbarco Luna guardando a Marte e a prossime missioni

- “Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità”. È la celebre frase che Neil Armstrong pronunciò durante la prima “passeggiata” sul suolo lunare, era il 20 luglio 1969. L’impresa ha rappresentato una delle maggiori conquiste scientifiche e ingegneristiche di tutti i tempi e ha dato il via a sperimentazioni e innovazioni sempre più avanzate nel settore spaziale. Ed è nell’ambito di queste enormi sfide tecnologiche, per migliorare il presente e dare forma al futuro, che Leonardo riconosce il proprio tratto distintivo. L’azienda è infatti fortemente impegnata nello sviluppo di nuovi sistemi nel settore: dall’osservazione della Terra, per il monitoraggio dell’ambiente, del cambiamento climatico e la gestione delle emergenze, alle comunicazioni e alla navigazione satellitare, a cui si somma la significativa presenza nelle maggiori missioni internazionali scientifiche e di esplorazione planetaria. Leonardo, come riferisce un comunicato, sarà protagonista con le proprie tecnologie della missione ExoMars 2020. È stata sviluppata, infatti, dall’azienda la trivella che per la prima volta nella storia perforerà il suolo del Pianeta Rosso, fino a due metri di profondità, a caccia di tracce di vita. (segue) (Com)