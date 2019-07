Aerospazio: Leonardo celebra 50 anni sbarco Luna guardando a Marte e a prossime missioni (2)

- Attorno ad ogni pianeta del Sistema Solare c’è o ci sarà presto uno strumento tecnologico realizzato da Leonardo. A cinquant’anni dall’anniversario dello sbarco sulla Luna, Leonardo sarà a Matera per festeggiare la ricorrenza che vide avverarsi un sogno ritenuto impossibile. Con la Fondazione Matera Basilicata 2019, infatti, l’Azienda promuove, il prossimo 18 luglio, a due giorni dall’anniversario dell’allunaggio, lo spettacolo multimediale The Apollo Soundtrack, con gli Icebreaker, su musiche di Brian Eno, Roger Eno e Daniel Lanois, per celebrare il traguardo della missione Apollo 11, in una straordinaria contaminazione tra suoni e immagini spaziali, per rivivere emozioni e ricordi di quell’impresa straordinaria. E proprio a Brian Eno è stato recentemente dedicato dalla comunità scientifica un asteroide che porterà il suo nome. L’evento rappresenta per Leonardo un’ulteriore occasione di incontro e contaminazione tra tecnologia, scienza arte e cultura in un’ottica Stream (Science, Technology, Engineering and Mathematics + Arts). (segue) (Com)