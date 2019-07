Polonia: ministro Esteri Czaputowicz a Washington il 17-18 luglio

- Mercoledì e giovedì il ministro degli Esteri polacco, Jacek Czaputowicz, sarà in visita a Washington. Lo rende noto il dicastero degli Esteri di Varsavia via Twitter, segnalando la partecipazione del ministro a un dibattito in tema di relazioni tra Usa e paesi dell'Europa centro-orientale e a una conferenza ministeriale sulla promozione della libertà religiosa, organizzato dal Dipartimento di Stato Usa. (Vap)