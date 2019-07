Alitalia: Mollicone (FdI), tutelare livelli occupazionali

- "Ci auguriamo che l'entrata dei Benetton in Alitalia non porti all'ennesimo piano industriale ‘lacrime e sangue’ per i lavoratori dell'azienda. Il vociferato taglio del budget del personale -con notevoli riduzioni nelle voci di stipendio- sia immediatamente smentito e la nuova cordata si impegni pubblicamente alla tutela dei livelli occupazionali”. Così in una nota Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia per il Lazio. “Per quanto riguarda Di Maio, rispetto alle sue posizioni a riguardo, ormai ci ricorda Groucho Marx quando diceva ‘questi sono i miei principi ma se volete ne ho altri’”, ha concluso. (Ren)