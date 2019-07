Difesa: Serbia firma contratto con Mbda per acquisizione sistemi Mistral 3

- In occasione della visita di oggi del presidente francese Emmanuel Macron in Serbia, Mbda annuncia la firma di un contratto per l'acquisizione dei sistemi di difesa aerea a corto raggio Mistral 3 da parte del ministero della Difesa di Belgrado. Lo riferisce lo stesso principale consorzio europeo costruttore di missili e tecnologie per la difesa con un comunicato. Con questo primo ordine missilistico europeo, la Serbia diventa il 32mo paese cliente per il missile Mistral e il decimo paese invitato a entrare nel club degli utenti di Mistral. Ciò consentirà alla Serbia di beneficiare dell'esperienza condivisa dalle molte forze che gestiscono il Mistral in Europa e di contribuire alla definizione degli sviluppi futuri dei sistemi d'arma basati su questo missile. (segue) (Seb)