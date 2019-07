Casamonica: Raggi, sequestrato patrimonio 4 mln euro tra ville, terreni e auto. Grazie a fiamme gialle e procura Roma

- "La GdF ha confiscato i beni di Guido Casamonica, arrestato nel 2010 per aver picchiato un artigiano che voleva essere pagato per dei lavori eseguiti. Un patrimonio di 4 mln di euro tra ville, terreni e auto. Grazie a fiamme gialle e procura di Roma". Lo scrive, in un tweet, il sindaco di Roma Virginia Raggi. (Rer)