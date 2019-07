Iraq: premier Mahdi a nuovo primo ministro curdo Barzani, risolvere quanto prima controversie

- Risolvere quanto prima le controversie tra governo federale iracheno e regione autonoma del Kurdistan. E’ questo il messaggio inviato dal primo ministro del governo di Baghdad, Adel Abdul Mahdi, al nuovo premier della regione autonoma curda, Masrour Barzani. Secondo quanto riferisce una nota del governo iracheno, il premier Mahdi ha sottolineato in una conversazione telefonica con il capo del governo di Erbil, la necessità di riprendere il prima possibile le discussioni sulla risoluzione della crisi e le questioni in sospeso tra governo e regione autonoma. "Il primo ministro Adel Abdul Mahdi ha espresso le sue congratulazioni a Barzani in occasione della sua elezione a capo del governo regionale del Kurdistan e ha auspicato il successo del nuovo governo nella regione", si legge nella nota del governo di Baghdad. (segue) (Irb)