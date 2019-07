Iraq: premier Mahdi a nuovo primo ministro curdo Barzani, risolvere quanto prima controversie (2)

- Il colloquio telefonico è avvenuto in vista dell’incontro che si terrà oggi a Baghdad tra una delegazione curda guidata dal premier Barzani e i rappresentanti del governo iracheno. Una delle principali controversie tra Erbil e Baghdad riguarda il bilancio del 2020. Il governo regionale del Kurdistan finora non è riuscito a rispettare l'accordo concordato nel bilancio 2019 per consegnare al governo centrale 250.000 barili di petrolio al giorno in cambio di una quota del bilancio federale. Il premier iracheno Adel Abdul Mahdi subisce le crescenti pressioni dei partiti sciiti, che minacciano di far cadere il governo, per adottare una linea più dura nei confronti dei curdi sulla questione del bilancio. (Irb)