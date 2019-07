Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, visita il Campo Scuola Giovani Alpini organizzato dal locale Gruppo Alpini e dal Nucleo Protezione civile e patrocinato da Regione Lombardia. È prevista la presenza del comandante della Truppe Alpine, generale Claudio Berto, e del capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borelli.Campo Scuola Giovani Alpini - Loc. Colombaia, via Campino, Almenno San Bartolomeo/BG (ore 10.00, punto stampa ore 12.00)L'assessore regionale alla Montagna, Enti locali, Rapporti con la Svizzera e con le Province Autonome Massimo Sertori firma con Arno Kompatscher, presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, un Protocollo di Intesa per la valorizzazione e lo sviluppo turistico dell'Area del Passo dello Stelvio.Rifugio Alpino Tibet Hütte, Loc. Passo dello Stelvio (ore 13.30)L'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, interviene ai lavori di 'SesTanti', sessioni tematiche di anticipazione delle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.Palazzo Lombardia - Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia 1 (ore 14.00) (segue) (Rem)