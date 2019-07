Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.VARIEPresentazione della terza edizione di "Booklet startup", realizzato dal centro studi di Assolombarda in partnership con il Politecnico di Milano. Intervengono, tra gli altri, Stefano Venturi, Vicepresidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega all'Attrazione Investimenti, Competitività Territoriale, Infrastrutture per la Logistica e Trasporti, Startup; Begona Perdiguero, Responsabile Start-Up Catalonia, Catalonia Trade & Investment e Romain Adam, sindaco Le Village by CA Chambery.Le Village by Ca, corso di Porta Romana 61 (ore 9.30)Tappa milanese dell'iniziativa InBuyer, realizzata da Promos Italia, l'agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale. Nella giornata si tengono 150 incontri d'affari con buyer esteri.Palazzo Giureconsulti, piazza Mercanti 2 (dalle 9.30 alle 17.30)Inaugurazione della mostra di Aldo Rota "Energy of Space - Celebrating 50 Years of Man on the Moon", in occasione del cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla luna. Intervengono Michaela Castelli, presidente SEA, l'autore Aldo Rota ed Erica Tamborini, Ideatrice e Curatrice.Club SEA Lounge Albinoni - Arrivi - Aeroporto di Milano Malpensa, Terminal 1 (ore 11.00)Per la rassegna "Celluloide" di MM e AIDA, il documentario "Sulle tracce dei ghiaccia: missione in Alaska" (2013) di Tommaso Valente e Federico Santini, da un progetto di Fabiano Ventura. Presenti in sala uno dei registi e la glaciologa Guglielmina Diolaiuti dell'Università Statale di Milano.Centrale dell'Acqua, piazza Diocleziano 5 (ore 21.00) (Rem)