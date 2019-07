Ue-Regno Unito: von der Leyen attacca Farage, cooperazione con Londra importante

- La collaborazione con il Regno Unito è importante, ma si può fare a meno di discorsi come quello fatto oggi, in aula a Strasburgo, dall'onorevole Nigel Farage. Lo ha detto la candidata alla presidenza della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo aver ascoltato l'intervento dell'eurodeputato del partito della Brexit. "Questo conferma quanto è importante collaborare con voi, amici britannici, ma onorevole Farage a discorsi come il suo possiamo rinunciare tranquillamente. In Europa ci sono paesi che ci stanno volontariamente, nessuno è stato obbligato. Tutti sanno che insieme si è più forti. I compiti internazionali sono talmente grandi che non possono essere affrontati da soli", ha detto.(Beb)