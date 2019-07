Polonia: Neumann (Po), Coalizione civica presenterà candidati alle politiche entro fine luglio

- Entro la fine di luglio la Coalizione civica presenterà le sue liste di candidati alle elezioni parlamentari. Lo ha annunciato il capogruppo di Piattaforma civica (Po), Slawomir Neumann, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Il politico ha aggiunto che proseguono i tentativi di formare una coalizione che sia più ampia possibile. Oggi, ospite del programma Tlit su "Wirtualna Polska", Neumann ha affermato che le liste della Coalizione, che unisce al momento Po, Nowoczesna e Inicjatywa Polska, saranno "molto forti, daranno sicuramente una chance di vittoria". Secondo lui il Partito popolare polacco (Psl) ha ricevuto un'offerta molto attraente da parte delle forze di coalizione e il suo rifiuto "è un errore abnorme". "Tanto per il Psl, quanto per la Polonia correre in una coalizione comune è la scelta migliore. Spero che gli amici e le amiche del Psl siamo disposti a sedere ancora con noi", ha detto Neumann. La direzione nazionale di Po si riunirà mercoledì sera per una decisione definitiva sulle modalità di partecipazione alle politiche autunnali, fino ad allora c'è ancora spazio per un accordo, "tutto è ancora possibile". (Vap)