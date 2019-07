Legge Bilancio: Lezzi, farla a settembre? Propaganda, prima il Def

- Un "conto è invitare le parti sociali, e noi questo già lo sapevamo, per ricevere da loro istanze e proposte, un altro è presentare la manovra di bilancio, addirittura con la tempistica. Ricordiamo che deve essere ancora fatta la nota di aggiornamento al Def, sulla quale si deve esprimere il Parlamento, solo allora si può costruire la legge di Bilancio. Discuterla a settembre è una cosa che di fatto non si può fare, è una mossa propagandistica": lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, ospite questa mattina nella trasmissione "Agorà Estate", su Rai 3. "La manovra di bilancio deve essere necessariamente costruita dal presidente del Consiglio, con il ministro dell'Economia, insieme agli altri ministri", ha continuato l'esponente dell'esecutivo, "sono stati programmati 5 tavoli per la legge di Bilancio, ai quali però ancora non sappiamo chi siederà per conto della Lega". (Rin)