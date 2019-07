Ue: von der Leyen, sollevata di non avere voto dei sovranisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata alla presidenza della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è detta sollevata di non avere il voto del gruppo politico sovranista di Identità e democrazia (Id). "Sono sollevatadi sapere che non avrò il suo sostegno. Per me è veramente un premio per tutto quello ho fatto", ha detto rivolta al deputato di Id, Jorg Meuthen, che in precedenza ha annunciato che il suo schieramento non sosterrà la politica tedesca. (Beb)