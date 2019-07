Disabilità: Emilia-Romagna stanzia 2,5 milioni per favorire passaggio da scuola a mondo del lavoro

- Percorsi personalizzati per sostenere i giovani con disabilità nel delicato passaggio dalla scuola al lavoro: via libera dalla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna alla programmazione pluriennale di un pacchetto di interventi finanziati annualmente con 2,5 milioni di euro del Fondo sociale europeo. Già approvati i progetti da realizzare nell’anno formativo 2019/2020. Destinatari dei progetti individuali di accompagnamento su cui la Regione ha deciso di investire sono 1.000 giovani con disabilità certificata (quella prevista dalla legge nazionale 104 del 92), in particolare 760 studenti che frequentano gli ultimi anni del proprio percorso formativo ed educativo e 240 giovani che lo hanno da poco terminato. Nel primo caso ad individuare gli alunni saranno le oltre 100 istituzioni scolastiche che hanno aderito all’iniziativa: previsti percorsi di orientamento e rafforzamento dell’autonomia individuale, anche fruibili in modo singolo, personalizzato e flessibile. I ragazzi che, invece, hanno già concluso gli studi saranno individuati dai Servizi socio-sanitari cui sono in carico, e per loro si realizzeranno interventi e percorsi formativi a carattere orientativo, per potenziarne l’autonomia, valorizzarne le competenze e le capacità possedute e aiutarli ad acquisirne di nuove e specifiche. (segue) (Ren)