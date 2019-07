Disabilità: Emilia-Romagna stanzia 2,5 milioni per favorire passaggio da scuola a mondo del lavoro (2)

- “Vogliamo dare l’opportunità concreta ai ragazzi con disabilità di trovare un’occupazione adeguata alle proprie caratteristiche e alle proprie potenzialità, come è giusto che sia- ha spiegato l’assessore regionale al Lavoro, Patrizio Bianchi - Accompagnare i giovani dell’Emilia-Romagna verso un percorso di autonomia e crescita personale: già da anni siamo attivi su questo fronte, adesso siamo pronti a far partire una nuova programmazione già da quest’anno, anche grazie all’importante collaborazione portata avanti con le istituzioni scolastiche”. Da un primo riscontro sull’efficacia dei risultati raggiunti con i progetti attivati nell’anno formativo 2017/2018, seppure con dati non ancora definitivi, emergerebbe che dei 143 ragazzi destinatari dei percorsi successivi alla scuola la quasi totalità, 141, avrebbero avviato almeno un tirocinio, e 24 giovani avrebbero stipulato un contratto di lavoro. (Ren)