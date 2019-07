Ue: von der Leyen, garantirò piena uguaglianza genere

- La candidata alla presidenza della Commissione europea, Ursula von der Leyen, garantirà una piena uguaglianza di genere nel suo collegio di commissari. Lo ha detto in aula a Strasburgo. "Garantirò una piena uguaglianza di genere nel mio collegio di commissari. Non esiterò a chiedere altri nomi se i paesi membri non presenteranno sufficienti candidati donne. Dal 1958 ci sono stati 183 commissari, solo 35 sono state donne. Meno del 20 per cento", ha detto. (Beb)