Legge bilancio: Avenia (Confindustria Digitale), piano straordinario per digitale sia misura strutturale

- "Accelerare la trasformazione digitale del Paese significa imboccare la via più rapida ed efficace per dare sostenibilità al processo di riduzione del debito pubblico e liberare risorse da investire sulla crescita. Al governo, alle forze politiche di maggioranza ed opposizione, proponiamo un patto: inseriamo il piano straordinario per il digitale come misura strutturale a partire già dalla prossima finanziaria per colmare il ritardo d'innovazione e ridare nuovo slancio all'economia". Questo l'invito rivolto al governo dal presidente di Confindustria Digitale, Cesare Avenia, che questa mattina ha preso parte al convegno 'Investire, accelerare, crescere' organizzato a Roma in collaborazione con la Luiss Business School. Secondo il presidente Avenia, il piano straordinario per il digitale deve avere "una continuità nel tempo" ed è necessario "rafforzare lo staff di professionisti qualificati a disposizione del Paese". Paese che "ha bisogno urgente di una regia sapiente ed autorevole alla guida del processo di cambiamento". (Rer)