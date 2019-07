Melegnano: Gdf sequestra 3,5 mln di beni, mobili, immobili e conti correnti per evasione Iva

- La Guardia di Finanza di Melegnano ha concluso un'indagine fiscale e giudiziaria durata circa tre anni, e conclusasi con l’esecuzione di attività ispettive nei confronti di 18 imprese dedite alla commercializzazione di pallet usati, che ha consentito di recuperare oltre 19 milioni di euro di imposta evasa ai fini delle imposte dirette e IVA dovuta per oltre 3 milioni. Al termine delle verifiche e delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Lodi, sono stati denunciate 13 persone per associazione a delinquere e concorso nel reato finalizzati al compimento di condotte penalmente rilevanti in materia di imposte sui redditi ed IVA, quali dichiarazione fraudolenta ed infedele, emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento o distruzione di documenti. Dall’analisi dei dati e delle notizie acquisite, dapprima nell’ambito fiscale e successivamente durante le indagini di polizia giudiziaria delegate, è stato accertato il coinvolgimento di numerose imprese facenti capo ad un unico amministratore di fatto, che al fine di evadere le imposte e di consentire a terzi l’evasione, utilizzava aziende “compiacenti” al solo scopo di emettere ed utilizzare fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. (segue) (Com)