Melegnano: Gdf sequestra 3,5 mln di beni, mobili, immobili e conti correnti per evasione Iva (2)

- L’esame della documentazione bancaria acquisita ha permesso di accertare che le imprese coinvolte, gestite formalmente da nullatenenti, ma di fatto facenti capo a un solo soggetto, hanno movimentato un ingente quantità di denaro contante. Il piano è stato realizzato oltre che dall'autore materiale, anche dalla partecipazione di un consulente amministrativo che suggeriva e proponeva le strategie e i metodi fiscali/contabili per evadere le imposte e frodare il Fisco. Sulla base degli elementi emersi, la Procura di Lodi ha avanzato al locale GIP la richiesta di sequestro preventivo di beni immobili, direttamente e indirettamente riconducibili all’amministratore di fatto, in quanto acquistati con i proventi illeciti derivanti dall’evasione fiscale accertata, nonché dei saldi di conti correnti individuati. Le Fiamme Gialle hanno così dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo sino alla concorrenza della somma di oltre 3 milioni e mezzo di euro, relativamente a 12 immobili, 18 autoveicoli e 24 rapporti bancari/finanziari accesi presso vari istituti di credito dislocati sul territorio nazionale e 2 cassette di sicurezza. (Com)