Violenza donne: Grasso (Leu) a Bongiorno, perché escludete da Codice rosso matrimoni forzati e mutilazioni genitali?

- Il senatore di Liberi e uguali, Pietro Grasso, si rivolge su Facebook al ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, cofirmataria del disegno di legge che oggi sarà discusso a palazzo Madama, e le chiede "perché avete escluso dal Codice rosso i reati di matrimonio forzato e mutilazione dei genitali femminili? Se si tratta di una dimenticanza (come mi auguro sia), correggiamo il testo oggi in Aula, visto che in commissione è stato impossibile farlo per volere della maggioranza. Non posso credere che si sottovalutino reati così odiosi. Con alcune correzioni", conclude il parlamentare di Leu, "questo provvedimento può essere approvato all'unanimità, come è giusto che sia".(Rin)