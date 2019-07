Sudan: Congresso Usa approva risoluzione per chiedere “immediata transizione pacifica” verso governo a guida civile

- Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che sostiene un'immediata transizione pacifica verso un governo democratico a guida civile in Sudan. La risoluzione, si legge in un comunicato del Congresso, è stata presentata dal deputato democratico Dan Kildee e chiede un “rapido trasferimento di potere a un governo a guida civile”, riaffermando allo stesso tempo “il diritto del popolo sudanese di riunirsi pacificamente e condannando l'uso della violenza contro i manifestanti e i giornalisti”. La risoluzione ribadisce inoltre che, in assenza di riforme politiche e del rispetto dei diritti umani, “sarà sempre più difficile per gli Stati Uniti impegnarsi e collaborare con il Sudan”. La risoluzione giunge dopo che ieri l’inviato speciale Usa in Sudan, Donald Booth, ha incontrato il capo del Consiglio militare di transizione (Tmc), Abdel Fattah al Burhan, per discutere degli ultimi sviluppi nei negoziati in corso con l’opposizione. “Gli Stati Uniti restano impegnati ad aiutare le parti sudanesi a raggiungere un accordo sulle disposizioni per il periodo di transizione”, ha detto Both in una dichiarazione rilasciata ai media sudanesi. (segue) (Res)