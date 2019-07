Sudan: Congresso Usa approva risoluzione per chiedere “immediata transizione pacifica” verso governo a guida civile (2)

- Nel frattempo, salvo nuovi rinvii, si prevede che i mediatori dell’Unione africana e dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), rispettivamente Mohamed Hacen al Labatt e Mohamoud Dirir, convocheranno oggi i vertici del Consiglio militare transitorio (Tmc) e le Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc) dopo una sospensione di tre giorni per consentire a questi ultimi di consultare la bozza di Costituzione. Lo scorso 5 luglio il Tmc e le Ffc hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni rimaste in sospeso, in particolare la composizione del Consiglio sovrano transitorio (l’organismo incaricato di guidare il paese nel periodo di transizione), che sarà composto da un totale di 11 membri, di cui cinque per parte e uno indipendente. In base all’accordo, inoltre, il Tmc presiederà il Consiglio sovrano per 21 mesi di seguito per poi passare il testimone all’Ffc per i restanti 18 mesi. (segue) (Res)