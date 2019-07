Sudan: Congresso Usa approva risoluzione per chiedere “immediata transizione pacifica” verso governo a guida civile (3)

- Le parti hanno quindi concordato di istituire un comitato indipendente con il sostegno dell'Unione africana per indagare sulla sanguinosa repressione dello scorso 3 giugno contro il sit-in dei manifestanti a Khartum. Come previsto, la formazione del parlamento è stata invece posticipata di tre mesi per ulteriori consultazioni, tuttavia le parti hanno confermato un’intesa di massima sulle quote: il 67 per cento spetterà alle Ffc, il 33 per cento al resto delle altre forze che hanno partecipato al rovesciamento del presidente Omar al Bashir senza entrare a far parte della coalizione. Inoltre, l’Ffc costituirà un governo di tecnocrati qualificati incaricati di attuare riforme economiche e politiche e di preparare le elezioni generali in programma nel 2022. La firma dell’accordo sarebbe dovuta avvenire la scorsa settimana ma in seguito è stata nuovamente posticipata dopo che le Ffc hanno chiesto di rinviare la firma per condurre ulteriori consultazioni. (Res)