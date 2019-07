Moldova: premier Sandu oggi a Berlino per incontro con cancelliere Merkel

- Il primo ministro della Moldova, Maia Sandu effettua oggi una visita ufficiale in Germania dove incontrerà il cancelliere tedesco, Angela Merkel. La discussione si concentrerà sulle relazioni bilaterali e sulle questioni europee e regionali. Merkel e Sandu terranno inoltre una conferenza stampa congiunta. In serata, il capo dell'esecutivo di Chisinau incontrerà i rappresentanti della comunità moldava in Germania. L'incontro avrà luogo presso l'ambasciata della Moldova nella Repubblica Federale. (Moc)