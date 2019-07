Serbia: fonti stampa, comandante Nato Wolters prossimamente a Belgrado

- Il generale Tod Dniel Wolters, alla guida del Supreme Allied Commander Europe (Saceur) della Nato, sarà "presto in Serbia" nell'ambito di una più ampia visita in Europa e regione atlantica: lo riferisce "Voice of America" citando fonti all'interno del Saceur. "Le Forze armate della Serbia sono molto stimate nelle operazioni di pace nel mondo", hanno aggiunto dal Saceur. Non è ancora nota una data per il tour europeo né sono stati precisati tutti i paesi che toccherà Wolters nella sua visita. Il generale della Air Force Tod Daniel Wolters ha sostituito Curtis Scaparrotti alla guida del Saceur lo scorso 3 maggio. (Seb)