Ue: Giansanti (Confagricoltura), "nutriscore" non dà informazioni valide. Trovare soluzione europea comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In Germania - ha proseguito il presidente di Confagricoltura - la magistratura ha disposto nelle scorse settimane il ritiro dell’etichetta ‘Nutriscore’, perché in aperto contrasto con le regole della concorrenza. Il ministero dell’Agricoltura ha quindi deciso di commissionare uno studio per ideare un nuovo sistema di etichettatura degli alimenti”. “Questa confusa situazione - ha rimarcato Giansanti - è contraria agli interessi dei consumatori europei. Su un mercato unico non possono esistere sistemi diversi di informazione dei consumatori. Occorre una decisione comune fondata sulle indicazioni scientifiche e sulle qualità nutrizionali”. “In questa direzione gli interessi dei consumatori e degli agricoltori sono perfettamente coincidenti”, ha concluso Giansanti. (Ren)