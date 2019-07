Alba: lavori sulla linea elettrica, via Rossini chiusa al traffico

- Per lavori sulla linea elettrica, ad Alba (Cuneo), da mercoledì 17 luglio a martedì 23 luglio, dalle ore 08.30 alle ore 17.30, esclusi il sabato e la domenica, è istituita la chiusura al transito veicolare via Rossini (tra corso Europa e via P. Ferrero), con divieto di sosta ambo i lati. E’ previsto il doppio senso di circolazione veicolare per residenti e attività insediate di via Rossini (tra corso Europa e via P. Ferrero). Lo comunica l'amministrazione comunale. (Rpi)