Usa-Cina: segretario al Tesoro Mnuchin attende telefonata con funzionari cinesi

- Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, ha detto di aspettarsi un'altro colloquio telefonico con i funzionari cinesi questa settimana, come parte delle discussioni per giungere ad un accordo commerciale tra i due paesi. Mnuchin e il Rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Robert Lighthizer, hanno fatto seguito a una telefonata con funzionari del commercio cinese la scorsa settimana, ma non sono stati rilasciati dettagli in merito a eventuali faccia faccia. "Nella misura in cui facciamo progressi significativi, penso ci siano buone possibilità che si arrivi ad un accordo", ha detto Mnuchin ai giornalisti alla Casa Bianca. (segue) (Was)