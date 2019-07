Filippine-Usa: si conclude oggi ottavo dialogo strategico, Manila preme per acquisto M16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si conclude oggi a Manila l’ottavo dialogo strategico bilaterale Filippine-Usa. A guidare la delegazione statunitense è il vicesegretario di Stato Usa per gli affari dell’Asia orientale e del Pacifico, David Stilwell, impegnato in un lungo viaggio in Asia iniziato il 10 luglio con tappe in quattro paesi. Oggi il ministro degli Esteri filippino, Teodoro Locsin, ha riferito via Twitter di aver parlato con Sitwell della compravendita di 74 mila fucili d’assalto M16, tema già discusso precedentemente col segretario di Stato Usa, Mike Pompeo: “Gli ho detto di tradurre in azione l’amicizia Usa-Filippine e di venderci ciò che abbiamo detto a Pompeo di aver bisogno e di voler acquistare: 74 mila nuovi M16 con tre clip ciascuno. E Duterte metterà fine a tutte le minacce di sicurezza per la nostra democrazia”. Locsin ha sottolineato che non si tratta di un regalo e che Manila pagherà e ha concluso di essere in attesa di una risposta. Washington ha interrotto la vendita di queste armi al paese asiatico nel 2016, a causa della guerra al traffico di droga intrapresa dalla presidenza di Rodrigo Duterte, che ha portato all’uccisione di migliaia di sospetti spacciatori e consumatori. (segue) (Fim)