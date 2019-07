Filippine-Usa: si conclude oggi ottavo dialogo strategico, Manila preme per acquisto M16 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stilwell è già stato in Giappone, per incontri con alti funzionari dei ministeri degli Esteri e della Difesa e del Consiglio di sicurezza nazionale di Tokyo. Domani la sua missione proseguirà in Corea del Sud, a Seul, con colloqui con i massimi funzionari del ministero degli Esteri e della presidenza sudcoreani per rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale nella regione indo-pacifica. Il viaggio si concluderà a Bangkok il 18 e 19 luglio, dove sono in programma incontri con funzionari del ministero degli Esteri e dell’ufficio del primo ministro della Thailandia per discutere delle priorità bilaterali. (Fim)