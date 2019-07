Turchia-Cipro: Consiglio Ue, sospendere negoziati accordo globale con Ankara

- Sospendere i negoziati sull'accordo globale sul trasporto aereo e non tenere, per il momento, il consiglio di associazione né ulteriori riunioni dei dialoghi ad alto livello tra l'Unione europea e la Turchia. È quanto si legge nelle conclusioni che ieri i ministri degli Affari esteri, riuniti a Bruxelles per il Consiglio, hanno adottato sulle attività di trivellazione della Turchia nel Mediterraneo orientale. Lo si apprende da una nota del Consiglio dell'Ue. Ricordando le conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2019 e le precedenti conclusioni del Consiglio europeo, in particolare quelle del 20 giugno 2019, il Consiglio deplora che, nonostante i ripetuti inviti dell'Unione europea a cessare le sue attività illegali nel Mediterraneo orientale, la Turchia prosegua le trivellazioni a ovest di Cipro e abbia avviato una seconda trivellazione a nord-est dell'isola nelle acque territoriali cipriote. (segue) (Beb)