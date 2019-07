Turchia-Cipro: Consiglio Ue, sospendere negoziati accordo globale con Ankara (2)

- Il Consiglio ribadisce il grave impatto negativo immediato che tali azioni illegali hanno nell'ambito delle relazioni Ue-Turchia. Chiede ancora una volta alla Turchia di astenersi da tali azioni, di agire in uno spirito di buon vicinato e di rispettare la sovranità e i diritti sovrani di Cipro conformemente al diritto internazionale. Il Consiglio accoglie con favore l'invito del governo di Cipro a negoziare con la Turchia e rileva che la delimitazione delle zone economiche esclusive e della piattaforma continentale dovrebbe essere frutto di dialogo e negoziazione in buona fede, nel pieno rispetto del diritto internazionale e conformemente al principio delle relazioni di buon vicinato. L'Ue mantiene il suo pieno impegno a sostenere gli sforzi a guida Onu volti a una collaborazione con le parti per creare le condizioni favorevoli alla ripresa dei negoziati su una soluzione globale della questione cipriota. A tale proposito, il Consiglio ricorda che resta essenziale che la Turchia si impegni e contribuisca a giungere a una tale soluzione, compresi gli aspetti esterni, nel quadro dell'Onu in conformità delle pertinenti risoluzioni dell'Unsc nonché in linea con i principi su cui si fonda l'Ue e con l'acquis. (segue) (Beb)