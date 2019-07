Egitto-Giordania: colloqui tra ministri degli Esteri, focus su legami bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha intrattenuto una conversazione telefonica con l’omologo giordano, Ayman Safadi, per esaminare “le relazioni bilaterali tra i due paesi fratelli” e “una serie di questioni politiche ed economiche regionali di interesse comune”. Lo riferisce il ministero degli Affari esteri dell’Egitto attraverso un comunicato diffuso alla stampa. I due hanno parlato dei risultati della ventottesima sessione del comitato congiunto superiore egiziano-giordano, che si è tenuta al Cairo a inizio luglio a livello dei primi ministri dei due paesi. Shoukry e Safadi hanno quindi esaminato “i progetti congiunti di cooperazione economica e industriale in corso e hanno espresso soddisfazione per i grandi progressi registrati nelle relazioni tra i due paesi”, conclude la nota del dicastero del Cairo. (Cae)