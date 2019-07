Marocco-Francia: primo ministro El Othmani, “relazioni bilaterali eccezionali”

- Il primo ministro marocchino, Saad Dine El Othmani, ha sottolineato ieri a Rabat “l'eccezionale” e “singolare relazione” tra Marocco e Francia. "Il partenariato strategico tra i nostri due paesi sta guadagnando in profondità e intensità, come dimostra il gran numero di visite da entrambe le parti, compresa quella di re Mohammed VI a Parigi, in occasione delle celebrazioni del centenario dell'armistizio del 1918 e la visita del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, per l'inaugurazione della linea ad alta velocità Tangeri-Casablanca", ha detto El Othmani in un discorso in un accoglienza in occasione della celebrazione della festa nazionale francese del 14 luglio. (Mar)