Marocco: delegazione economica africana in visita a Rabat

- Una delegazione di imprenditori e funzionari provenienti de Sudafrica, Nigeria, Lesotho e Kenya si trova da ieri in Marocco. Questa visita di lavoro rappresenta per Rabat una nuova “svolta diplomatica in Africa”, spiega il sito web d’informazione “Le 360”. Il programma della delegazione include visite ad alcuni elementi costitutivi dell'economia del paese, tra cui il porto di Tangeri Med e l'impianto solare Noor Ouarzazate. Inoltre, sono previsti anche incontri di lavoro con i rappresentanti del settore pubblico marocchino e colloqui con i principali operatori economici. (Mar)